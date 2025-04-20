نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2000 جنية.. إيرادات فيلم "الصفا الثانوية بنات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، وينافس فيلم الصفا ثانوية بنات للنجم علي ربيع على إيرادات شباك التذاكر بقوة، حيث حافظ على تصدره المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية.

إيرادات فيلم الصفا ثانوية بنات

وحقق فيلم الصفا ثانوية بنات للنجم علي ربيع أمس إيرادات بلغت 1609 جنيه.



قصة فيلم الصفا الثانوية بنات



تدور أحداث الفيلم داخل مدرسة الصفا ثانويةلبنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، لكنه يواجه العديد من المواقف الكوميدية التي تقلب حياته رأسًا على عقب، في ظل تشابك علاقاته مع شخصيات مختلفة من داخل وخارج المدرسة.