هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد محسن برسالة رومانسية: “عيد ميلاد سعيد حبيبي”

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة هبة مجدي بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد محسن، حيث شاركت صورة تجمعهما ووجهت له رسالة مليئة بالحب والدعوات الصادقة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وكتبت هبة في تهنئتها:“عيد ميلاد سعيد حبيبي، أتمنى لك دوام الصحة وراحة البال، والنجاح، وكل ما تتمناه.”

وتفاعل الجمهور مع الرسالة الرومانسية، متمنين للنجمين دوام الحب والسعادة، في واحدة من الزيجات الفنية التي تلقى دائمًا إعجاب ودعم المتابعين، لما يجمع بينهما من انسجام على المستويين الشخصي والفني.

آخر أعمال هبة مجدي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هبة، فيلم "استنساخ" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه ونال إعجاب الجمهور.

أحداث فيلم "استنساخ"

تدور أحداث فيلم «استنساخ» في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.



فيلم «استنساخ» من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.