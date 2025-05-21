نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بـ «نيو لوك جديد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها بنيو لوك جديد

وظهرت سيرين عبد النور بمظهر جديد بلون شهر باللون الاصفر الفاتح، ووضعت مكياج بسيط يبرز ملامحها، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها

أحدث أعمال سيرين عبد النور

ومن ناحية اخري، انضمت الفنانة سيرين عبد النور ويوسف الخال إلى فريق أبطال مسلسل المشتبه الرابع، مع الفنانة هيفاء وهبي ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والأردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.

آخر أعمال سيرين عبد النور

وكان آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "النسيان" مع قيس شيخ نجيب وندى أبو فرحات وفادي أبي سمرا وكارول الحاج، تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور، وتناول المسلسل قصة زوجين يعيشان حياة سعيدة برفقة ولديهما، إلى حين وقوع حادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب، حيث يُختطف ولديهما فيحاولان البحث عنهما لإعادة لم شمل الأسرة من جديد، وشارك في بطولته قيس شيخ نجيب، يورجو شلهوب، وندى أبو فرحات، ومن تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور.