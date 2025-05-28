نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت لـ دوت الخليج الفني: تجربة ريستارت جديدة..وكان هناك ترشيحات للعمل مع تامر حسني من قبل ( حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنان محمد ثروت في العرض الخاص لفيلم "ريستارت" للاحتفال بالعرض الأول للفيلم في إحدى مسارح 6 أكتوبر.



وتحدث ثروت عن تجربة الفيلم والعمل مع تامر حسني معلقًا:"مبسوط بالتجربة في فيلم ريستارت هى تجربة جديدة عليا ".

التعاون مع تامر حسني



وعن التعاون مع تامر قال:"يمكن أول مرة أشتغل مع تامر حسني، يشاء السميع أن السنادي يتم التعاون، كان هناك ترشيحاتت من قبل للعمل مع تامر ولكن للاسف الوقت مكنش موفق ".

رأي ثروت في قضية فيلم ريستارت



وعن قصة وقضية الفيلم أضاف:" موضوع فيلم ريستارت موضوع حلو عجبني أنا شخصيًا، وأيمن بهجت قمر عامل صياغة سينمائية حلوة، والموضوع يثير الجدل اليومين دول وهو السوشيال ميديا والمخاطر بتاعتها ومدى استخدها بطريقة إيجابية أو سلبية والمشاكل اللي هتحصل طبعًا كل ده في إطار اجتماعي كوميدي مكتوب حلو ".

خطورة ظاهرة سلبيات السوشيال ميديا



وبسؤاله عن خطورة تلك الظاهرة قال:" اي حاجة لو استخدمت كويس هتكون كويسة ولو استخدمت وحش هتبقى وحشة بمثال الكوب به لبن أو خمرة في النهاية هى كوب، فالموضوع في مدى استخدام الاداه في الخير أو الشر ".



شخصية يتمنى تقديم جزء ثاني منها أو عمل جديد بها



وعن الشخصية التي قدمها ويتمنى تقديمها في جزء ثاني أضاف:" في شخصيات كتير مثلا "زئرو، فرج وفرج، الفاجر ".

أقيم العرض الخاص لفيلم ريستارت بأحد المسارح في مدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لطرحه بالسينمات يوم 29 من شهر مايو الجاري.



وحرص أبطال العمل على الدخول إلى السجادة الحمراء بعربية ربع نقل "تمنايه" يقودها محمد ثروت وبجانبه تامر حسني وباقي فريق العمل.

قصة فيلم ريستارت



يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.



