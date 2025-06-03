نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء زواجها.. مها الصغير توجه رسالة لوالدها الراحل:'كنت ضهري وسندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة مها الصغير رسالة مؤثرة لوالدها الراحل من خلال عدة صور لها معه عبر حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك ".

و كتبت مها الصغير:' وحشتني كنت ضهري وسندي يا أغلى حاجة في حياتي كل يوم ببقى محتاجة ليك أكتر وبتوحشني أكتر ربنا يرحمك يا حبيبي مع اقتراب يوم عرفة اللهم ارحم أبي بقدر ما تمنيت له البقاء ".





و تصدر اسم الإعلامية مها الصغير قائمة تريند محرك البحث البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن الفنان أحمد السقا نبأ انفصالهما بشكل رسمي، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "السقا": "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم، منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها".