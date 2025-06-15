الليلة.. هشام ماجد ضيف برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في سهرة فنية مميزة، يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي الفنان هشام ماجد والمخرج معتز التوني، في حلقتين خاصتين من برنامجه الشهير "واحد من الناس"، تُعرض مساء اليوم الأحد وغدًا الاثنين في تمام التاسعة والنصف مساءً، على شاشة قناة "الحياة".

وتحمل الحلقات طابعًا خاصًا، إذ تكشف عن العديد من الكواليس الفنية والحياتية في مشوار الضيفين.

حوار فني وإنساني مع هشام ماجد ومعتز التوني

يتناول اللقاء مشوار هشام ماجد ومعتز التوني منذ بداياتهما وحتى آخر أعمالهما، مرورًا بمحطات النجاح التي جمعتهما في السينما والتلفزيون.

ويكشف هشام عن رؤيته الخاصة للحياة الزوجية وسر نجاح زواجه، كما يتحدث عن علاقته القوية بزملائه شيكو وأحمد فهمي وإسلام جلال.

في المقابل، يعبّر معتز التوني عن حلمه بإخراج فيلم كوميدي يجمعه بالفنانة منى زكي، مؤكدًا أنه يرى فيها طاقة فنية ضخمة لم تُستغل بعد بالشكل الكوميدي.

كواليس فيلم "إكس مراتي" وتحقيق النجاح الجماهيري

خصص اللقاء جزءًا مهمًا للحديث عن فيلمهما الأخير "إكس مراتي"، والذي حقق صدى واسعًا وإيرادات مرتفعة في شباك التذاكر.

وسردا عددًا من المواقف الطريفة التي وقعت أثناء التصوير، مشيرين إلى أن الأجواء خلف الكاميرا كانت مليئة بالانسجام والكيمياء بين جميع أفراد العمل.

كما تطرقا إلى التعاون المثمر مع الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، وأثنيا على أدائهما وحضورهما في العمل الفني.

مفاجأة هشام ماجد: إعادة تقديم "البحث عن فضيحة"

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الفنان هشام ماجد خلال اللقاء عن وجود مشروع سينمائي جديد يخطط له مع معتز التوني، لإعادة تقديم فيلم "البحث عن فضيحة"، الذي يُعد من أبرز كلاسيكيات السينما المصرية، وسبق أن قدمه الزعيم عادل إمام في السبعينيات وحقق وقتها نجاحًا مدويًا.

وقال هشام ماجد: "الفيلم الأصلي كان علامة في الكوميديا المصرية، وإذا أُعيد تقديمه بروح عصرية وبشكل مبتكر، سيكون تجربة مميزة جدًا، وأنا أتمنى بالفعل أن أكون بطل هذه النسخة الجديدة".