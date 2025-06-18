نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا بكح بطلع ترند".. سمية الخشاب تتصدر جوجل برسائل نارية وجملة "زهقتني في عشتي"! في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



خلال الساعات الماضية، تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في مقابلة تلفزيونية أثارت خلالها جدلًا واسعًا، كالعادة، بتصريحاتها الجريئة وردودها العفوية التي لا تخلو من الثقة وخفة الظل.

سمية، المعروفة بحضورها اللافت، أكدت في اللقاء أنها لا تلتفت للانتقادات، قائلة: "أنا بكح بطلع ترند، مش فاضية للانتقادات ولا بتضايق منها، ومش مستنية تتر عشان يتكتب فيه اسمي". وظهرت في البرومو الترويجي للحلقة وهي تخاطب المذيع اللبناني قائلة: "أنا أيقونة ونص... كفاية بقى زهقتني في عشتي"، وهي العبارة التي سرعان ما أصبحت حديث السوشيال ميديا.

كما ردّت الفنانة على الشائعات المتكررة التي تطال حياتها الشخصية، خاصة ما يُثار عن ارتباطها، موضحة أنها غير مرتبطة وتعيش حالة من "السلام النفسي" وصفتها بـ "المرحلة الملكية"، وأكدت: "بيطلعوا عليّا دايمًا إني اتجوزت، بس أنا مش حابة الخطوة دي حاليًا".

وعن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، وضعت سمية شروطًا واضحة، قائلة: "لازم الراجل يبقى راجل بجد، خصوصًا وقت الأزمات، مش يسيب ويمشي... بس للأسف النوعية دي بقت نادرة".

تصريحات سمية الخشاب حملت مزيجًا من العفوية والحدة، ما جعلها حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وأكدت مجددًا أنها تعرف كيف تحجز لنفسها مكانًا دائمًا في قوائم الترند... حتى بالكحة.