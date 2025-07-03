روتانا تكشف التفاصيل الكاملة لألبوم أصالة نصري "ضريبة البعد".. و"أيقونة الشرق" تعلن أن خوفها ودموعها تحولت إلى فرح كبير

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد طول انتظار وتكهنات من الجمهور والمحبين واهل الإعلام والسوشيال ميديا حول تفاصيل العمل وموعد طرحه، أزاحت "مجموعة روتانا للموسيقى" هذا الصيف الستار عن اقوى الالبومات الغنائية للعام 2025 بعنوان "ضريبة البعد" لأيقونة الشرق اصالة نصري والذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عنه، جراء ما تشتهر به "اصالة الغناء" من صوت لا يختلف اثنان على قوته وجمال تعابيره، ورومانسية مواضيع اغانيها التي تنتقيها حتى اصبحت مصدر إلهام وتأثير على العديد من العشاق والمحبين فغدت مدرسة في العلاقات بين الرجل والمرأة من خلال جمال المخاطبة وجرأة وعمق الطرح التي ترسم خارطة الطريق للطرفين.

وحسما للأمور فإن البوم النجمة اصالة بعنوان "ضريبة البعد" يتضمن عشرة اغاني جديدة كانت قد أطلقت احداها قبل فترة من صدور الالبوم بعنوان "كلام فارغ" من كلمات منه القيعي والحان الفنان تامر عاشور، وذلك من باب فتح شهية جمهورها على ما ستقدمه في البومها مع روتانا والنتيجة ان الاغنية حققت "التريند" وحصدت الأعلى انتشارا واستماعا، كما هو يتوقع مع بقية اغاني الالبوم التي يمكن الاستماع لها على جميع المنصات المتعاقدة مع روتانا امثال: اليوتيوب، انغامي، Apple Music بتقنية Spatial Audio الذي يجعل الصوت يحيط بك من كل مكان فيصلك كل إيقاع واحساس تسمعه وكأنك منصهر مع الموسيقى التي تحكي لك القصة في كل اغنية.

أصالة نصري من جانبها، تعترف أنها في البومها الجديد "ضريبة البعد" دفعت ضريبة التوتر والبكاء جراء اجواء الخوف والحذر والقلق التي عاشتها اثناء عمليات تسجيل الاغاني التي استمرّت لأشهر مؤكدة ان النوم غاب عن عينيها لدرجة إنه ا لم تكن تنام سوى ساعتين في اليوم، والان بعد ان أنهت مسؤولية انجاز الالبوم وقامت روتانا بطرحه للجمهور تحول خوفها إلى فرح كبير وهي تحصد الاصداء الايجابية جراء استقبال الجمهور لكل الاغاني وهي: مش وحشة ( كلمات محمود عادل كلارا.. والحان د.مصطفى العسال)، احبك أكرهك (كلمات ناصر الجيل.. والحان محمود الخيامي)، ضريبة البعد (كلمات احمد عيسى..والحان مدين)، ايها المواطن (كلمات محمد الشرنوبي ومنه شومان..والحان محمد الشرنوبي)، كل التفاصيل (كلمات محمد شافعي.. والحان علي اباظة)، المال السايب (كلمات عليم.. والحان اسلام رفعت)، أنا هنساك (كلمات احمد المالكي.. والحان محمد عبد المجيد )، عندي اكتفاء (كلمات مصطفى حدوته والحان ايهاب عبد الواحد)، العنب الساقع (كلمات إسلام الجريني.. والحان جابر جمال) إضافة إلى اغنية "كلام فارغ".

وحرصا من أصالة وروتانا على اكتمال جميع عناصر نجاح العمل تم تصوير اغاني الالبوم جميعها ما بين دبي والقاهرة. كما حرصت في التوزيع الموسيقي لأغانيها على التنويع ما بين خبرة الكبار وفكر جيل الشباب، فتعاونت مع: محمد مصطفى، امين نبيل، تيم، خالد عز، يوسف حسين،،عمار خاطر، ايهاب كولبيكس، جابر جمال وفهد