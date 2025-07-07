القاهرة - محمد ابراهيم - منى الشاذلي توضح: نُقدر الفنانين الحقيقيين.. واللوحة للفنانة الدنماركية ليزا

أشعلت واقعة فنية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن استيلاء مها الصغير على عمل فني ليس من إبداعها، خلال ظهورها الأخير في برنامج "معكم".

اللوحة التي نسبت لها علنًا خلال الحلقة، تحت عنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، تبيّن لاحقًا أنها تعود إلى الفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين، التي رسمتها عام 2019 ونشرتها عبر حسابها على إنستجرام وموقع "بينترست".

في خطوة سريعة لتوضيح الأمور، نشرت منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام تصريحًا قالت فيه: "اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية: @lisa.lachnielsen، نحترم المبدعين الحقيقيين ونُقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات."

التوضيح أعاد الأمور إلى نصابها، لكنه فجر في الوقت ذاته تساؤلات حول حدود الملكية الفكرية وأخلاقيات عرض الأعمال الفنية في البرامج الإعلامية.