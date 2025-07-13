نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلاميون من إريتريا.. تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير أسامة الهادي نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحضور مجدي لاشين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية “استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وصحافة الموبايل”، والتي انعقدت بمقر أكاديمية ماسبيرو للتدريب بمبنى الإذاعة والتليفزيون.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “إننا سعداء ببدء العمل بالأكاديمية، بعد التطوير الكبير الذي أجريناه على معهد الإذاعة والتليفزيون أعرق مؤسسات التدريب الإعلامي في العالم العربي وإفريقيا، والآن لدينا قائمة كبيرة بطلبات التدريب من داخل مصر وخارجها، وقد سعدنا علي نحو خاص بلقاء الأشقاء من دولة إريتريا، وبالنجاح الكبير الذي حققته دورة الذكاء الاصطناعي”.

وبدوره أشاد السفير أسامة الهادي بالتعاون بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للإعلام، وبنجاح أولى دورات التدريب المشتركة بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وأكاديمية ماسبيرو، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مصر وإريتريا.

وجّه “المسلماني” الشكر للدكتور حازم أبو السعود، والكاتب الصحفي ياسر الزيات، وفريق عمل الأكاديمية، على دورهم الكبير في نجاح الدورة.