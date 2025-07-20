الاستعدادات النهائية لإنطلاق حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 18

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ دقائق قليلة الاستعدادات النهائية إنطلاق حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري، ومن المقرر أن تقدم الإعلامية ريهام إبراهيم حفل افتتاح هذه الدورة المرتقبة، والمقرر إقامتها على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم المسرح والدراما، وصنّاع الفن، إلى جانب القيادات الثقافية والإعلامية، في احتفالية فنية تُجدد اللقاء بين الجمهور والمسرح المصري في واحدة من أبرز محطاته الرسمية السنوية.

فعاليات الدورة الثامنة عشر:

وتُقام هذه الدورة تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، تأكيدًا على سعي المهرجان للوصول بالفن المسرحي إلى كافة ربوع الوطن، وتعزيز العدالة الثقافية من خلال الانفتاح على محافظات مصر المختلفة، عبر عروض تمثل قطاعات المسرح الرسمية والمستقلة والجامعية والخاصة.

ويُدير هذه الدورة الدكتور عادل عبده، الذي صرّح بأن المهرجان هذا العام يُواصل أداء دوره الحيوي في ربط المسرح بجمهوره في كل المحافظات، وتوسيع نطاق المشاركة الفنية والجماهيرية بما يُعزّز من أثر المسرح في الحياة الثقافية للمجتمع المصري.

عن مهرجان المسرح:

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تُنظمها وزارة الثقافة، ويهدف منذ انطلاقه عام 2006 إلى دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، والاحتفاء بالإبداع المسرحي بكافة أشكاله واتجاهاته، وهو مهرجان تنافسي يعرض مختارات من العروض المسرحية التي قُدّمت خلال العام في مختلف أرجاء مصر، ومنذ انطلاقه، أصبح المهرجان منصة لتكريم الرواد والمبدعين، وخلق حوار فني بين الأجيال، وإبراز الطاقات الجديدة في مجالات التأليف، والإخراج، والتمثيل، والسينوغرافيا، كما يقدّم في كل دورة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يشمل العروض المسرحية، والندوات الفكرية، والورش الفنية، بالإضافة إلى تكريم رموز المسرح المصري الذين أثروا الساحة الفنية عطائهم وإبداعهم.