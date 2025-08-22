نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق الموسم الجديد من برنامج "الكورة مع فايق "الليلة" على "MBC مصر2" مع إبراهيم فايق بمٌشاركة نُخبة من نجوم الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستكمالًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الموسم الأول، ينطلق "الليلة" عبر شاشة "MBC مصر2"، الموسم الثاني من برنامج "الكورة مع فايق" الذي يُقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق يوميًا من الجمعة للثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يُقدم البرنامج يوميًا مُتابعة مُميزة لكل الأحداث الرياضية والتي تشغل بال عُشاق الرياضة في مصر والعالم العربي، ويستقبل نُخبة من الخبراء والمُحللين والنجوم وينفرد بالكثير من اللقاءات المُميزة على مدار أيام عرض البرنامج.

يُعرض برنامج "الكورة مع فايق " على " MBCمصر2" من الجمعة للثلاثاء، الساعة 11:00 مساءً، ويبدأ عرضه الجمعة 22 أغسطس 2025.