مسلسل "أزمة ثقة" يتصدر تريند جوجل مع عرض أولى حلقاته

نجح مسلسل "أزمة ثقة" في تصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما بدأت قناة ON عرض الحلقة الأولى من العمل مساء الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف، بالتزامن مع عرضه أيضًا عبر منصة Watch It الرقمية. هذا التفاعل السريع يعكس حالة الاهتمام الكبير التي حظي بها المسلسل منذ الإعلان عن موعد انطلاقه، ويدل على تعطش الجمهور لمتابعة أحداثه المشوقة.

بداية قوية تثير فضول المشاهدين

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة فقط، وهو ما يمنحه إيقاعًا سريعًا ومكثفًا بعيدًا عن الإطالة المعتادة. وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، حيث تنطلق القصة بجريمة قتل غامضة تهز كيان إحدى العائلات، لتكشف الستار عن ماضٍ مثقل بالصراعات العائلية والخلافات حول المال والإرث، ما يضع أفراد الأسرة في مواجهة مباشرة مع أسرار خطيرة تهدد بتفككهم. ومع تصاعد الأحداث، يجد الأبطال أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوة الروابط العائلية في ظل حالة من الشك وانعدام الثقة التي تسيطر على الجميع.

أبطال مسلسل "أزمة ثقة"

العمل يضم نخبة مميزة من النجوم الذين يجتمعون لأول مرة في هذه الصيغة الدرامية:نجلاء بدر،هاني عادل،منة فضالي،ملك أحمد زاهر،هاجر الشرنوبي،تامر فرج،إيهاب فهمي،محمد العمروسي،عبير منير

المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، ويعتمد على تداخل خطوط درامية مليئة بالمفاجآت والانعطافات غير المتوقعة.

آخر ظهور لنجلاء بدر وهاني عادل

النجمة نجلاء بدر أطلت على جمهورها مؤخرًا من خلال مسلسل "في لحظة" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، بمشاركة أحمد فهمي وميرنا نور الدين، ولاقى نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا.

أما النجم هاني عادل فشارك مؤخرًا في مسلسل "سراب"، النسخة العربية من العمل الأسترالي الشهير Seven Types of Ambiguity، إلى جانب خالد النبوي ويسرا اللوزي وإنجي المقدم، وهو عمل أثار نقاشات واسعة وقت عرضه.