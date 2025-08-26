نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء الدين محمد يناشد جمهوره الدعاء لشقيقه قبل عملية قلب مفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في رسالة صادقة حملت الكثير من المشاعر الإنسانية، وجّه الشاعر الكبير بهاء الدين محمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نداءً لمتابعيه ومحبيه، طالباً منهم الدعاء لشقيقه أحمد الذي يستعد للخضوع لعملية قلب مفتوح خلال الساعات القادمة.

وكتب بهاء الدين محمد: "أرجو الدعاء لأخي أحمد بالشفاء، قلب مفتوح، أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما يجد ويحاذر"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهوره، الذين سارعوا إلى التعبير عن تضامنهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل لشقيقه.

ويُعد بهاء الدين محمد من أبرز الشعراء الذين تركوا بصمة قوية في الأغنية العربية المعاصرة، حيث ارتبط اسمه بأعمال غنائية خالدة لعدد من كبار النجوم، من بينهم الهضبة عمرو دياب، والنجمة شيرين عبد الوهاب، والفنانة أنغام، وغيرهم من أبرز الأصوات على الساحة الفنية.

وقد امتلأت التعليقات على منشوره بعبارات الدعاء والدعم، مؤكدين مكانة بهاء الدين محمد في قلوب محبيه، ليس فقط بفضل إبداعه الفني، وإنما أيضاً لصدق مشاعره وقربه من جمهوره