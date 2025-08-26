أنغام تتصدر تريند جوجل بعد عودتها لمصر ورسائل الحب تنهال من جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

من جديد، تؤكد النجمة الكبيرة أنغام مكانتها الاستثنائية كأحد أهم الأصوات في العالم العربي، حيث تصدّر اسمها تريند محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عودتها إلى مصر عقب رحلة علاجية في ألمانيا استمرت عدة أسابيع.

وجاءت عودة أنغام لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح حديث الجمهور والإعلام، بعدما نشر أبناؤها صورًا مؤثرة برفقتها فور وصولها إلى القاهرة، حيث ظهرت بابتسامتها المعهودة، الأمر الذي جعل آلاف المتابعين يتفاعلون بالدعاء لها ويعبّرون عن فرحتهم بسلامتها.

ولم يقتصر التفاعل على جمهورها فحسب، بل شارك عدد من النجوم والإعلاميين رسائل دعم وتهنئة لها، وكان في مقدمتهم الإعلامي محمود سعد الذي كتب عبر حسابه الشخصي: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام.. قلت لها حمد الله على السلامة، منوّرة بلدك وصوتك متألق كالعادي."

رحلة علاج أنغام في ألمانيا لم تكن سهلة، فقد خضعت لعمليتين دقيقتين في البنكرياس، وهو ما أثار قلق جمهورها ومحبيها الذين تابعوا أخبارها لحظة بلحظة، وظلوا يطلقون حملات دعاء على السوشيال ميديا طوال فترة غيابها. ومع عودتها، تحوّلت هذه الحملات إلى رسائل شكر وسعادة بسلامتها، لتتصدر محركات البحث وتصبح الأكثر تداولًا في مصر والوطن العربي.

تصدر أنغام لتريند "جوجل" لم يكن مجرد خبر عابر، بل يعكس حجم الشعبية الجارفة التي تتمتع بها النجمة المصرية، التي لطالما اعتبرها جمهورها "صوت مصر الأول". كما أن تواجد اسمها على رأس قائمة الأكثر بحثًا، يؤكد مدى تعلق محبيها بتفاصيل حياتها الشخصية والفنية، وانتظارهم الدائم لأي جديد يتعلق بها.

وتزامن ذلك مع دعوات كثيرة من جمهورها بضرورة حصولها على فترة راحة واستشفاء كامل قبل العودة إلى الساحة الفنية، مؤكدين أن أهم ما يعنيهم هو صحتها واطمئنانها، بينما اعتبر آخرون أن ابتسامتها الأخيرة برفقة أبنائها بمثابة رسالة أمل تبشّر بمرحلة جديدة أكثر قوة وتألقًا في مسيرتها.