سلمى أبو ضيف تخوض موسم رمضان 2026 بعمل درامي جديد وتواصل نشاطها بين الدراما والسينما

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة سلمى أبو ضيف لدخول سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يجمعها مع المؤلف محمد رجاء والمخرج عمرو موسى، فيما تواصل الشركة المنتجة حاليًا اختيار وترشيح باقي أبطال العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل سلمى تصوير مسلسلها الدرامي "بنچ كلي" الذي تقدم بطولته إلى جانب الفنان دياب، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، ويشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم علا رشدي، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد علي، ومحسن محيي الدين.

أما على صعيد السينما، فتشارك سلمى في أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، من بينها فيلم "إذما" من تأليف وإخراج محمد صادق، ويشاركها البطولة أحمد داود، بسنت شوقي، محمد عبده، وحنان يوسف، إضافة إلى فيلم "إيجي بيست" مع المخرج مروان عبد المنعم والمؤلف أحمد حسني، والذي يجمعها بالفنان أحمد مالك وعدد من النجوم الشباب.

وكانت سلمى قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" للمخرج هادي الباجوري، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم كريم فهمي، منة شلبي، كريم قاسم، مايان السيد، محمد ممدوح، وحسن مالك.