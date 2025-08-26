ليلى علوي تستعيد وجع الفقد وتطلب الدعاء لوالدتها في ذكراها الثامنة

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّرت النجمة الكبيرة ليلى علوي عن مشاعر الحزن والاشتياق لوالدتها الراحلة، حيث أحيت ذكراها الثامنة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، موجهة رسالة مؤثرة مليئة بالدعاء والحنين.

ليلى علوي كتبت في منشورها أنها لا تزال تعيش نفس الألم منذ رحيل والدتها في 25 أغسطس 2017، مؤكدة أن غياب الأم لا يعوّض، قائلة: "كأني عشت نفس اليوم، يمكن الشهر كله، العمر كله.. شايفاها وحسّاها، عايشة معاها بضحك وببكي وبادعيلها، وحشاني أوي ومفتقداها أوي، والوجع زي ما هو ما بيتغيرش."

وأشارت النجمة إلى أن ما يخفف عنها بعض الألم هو يقينها أن والدتها في مكان أفضل، مؤكدة أنها كانت مثالًا للأم الصالحة المؤمنة بالله، وأنها ضحّت كثيرًا في حياتها وربّت أبناءها على الأخلاق والمبادئ والدين، حتى أنها تعلّمت القرآن لتغرسه في أبنائها.

واختتمت ليلى رسالتها بنداء صادق للجمهور: "ادعوا لها بالرحمة، واقروا لها الفاتحة، وادعوا لكل الأمهات.. لأن الأم هي أسمى شيء في الوجود، وهي معنى الحياة الحقيقي."