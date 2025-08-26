نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شافكي المنيري تودّع عاطف كامل بكلمات مؤثرة: "لو بطلنا نحلم نموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة يختلط فيها الحزن بالوفاء، نعت الإعلامية شافكي المنيري زميلها الراحل عاطف كامل، الذي رحل إثر أزمة قلبية مفاجئة، بكلمات حملت الكثير من الدفء والصدق.

وكتبت المنيري عبر حسابها على "فيسبوك":"رحيل صاحب الحلم لو بطلنا نحلم نموت.. الزميل القدير عاطف كامل يودعنا بخبر حزين حقيقي."

وأضافت في رسالتها: "كانت أحلامه وشغفه وحبه للإعلام كبيرة وكثيرة، وكنت أتمنى أن ينال تقديرًا وتكريمًا ومكانة أكبر، لأنه كان يستحق ذلك بالفعل فهو من أبناء التليفزيون ونجوم ماسبيرو الذين حملوا الحلم والمهنية، وسعوا لتوصيل رسالة إعلامية مختلفة."

وختمت كلماتها المؤثرة بعبارة تعكس حجم تقديرها له:"أسماء محترمة مثلك لا تُنسى، وأتمنى أن تكون راضيًا. كنت قديرًا ومحترمًا، وبحساب الدنيا فإن الكنز الحقيقي هو أن يكون الاحترام عنوانك. وداعًا الزميل القدير عاطف كامل، وأتمنى أن يتم حتى إذاعة مقتطفات من مشواره وحلمه وبرنامجه الشهير لو بطلنا نحلم نموت.. رسالة خالدة يتركها لنا عاطف كامل."