سيمون تطمئن على أنغام برسالة مؤثرة عبر فيسبوك: ألف حمد الله على السلامة

أحمد جودة - القاهرة -

في بادرة إنسانية مميزة، وجهت الفنانة سيمون رسالة دعم إلى النجمة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتبت تقول: "ألف حمد الله على السلامة الفنانة الجميلة أنغام، الشفاء الكامل والعودة بالخير".

هذه الكلمات القصيرة لكنها عميقة المعنى لاقت تفاعلًا كبيرًا بين متابعي سيمون، الذين أعربوا عن تقديرهم لموقفها وحرصها على الاطمئنان على زميلتها في الوسط الفني كما تفاعل جمهور أنغام بدعوات متواصلة لها بالشفاء العاجل، مؤكدين مكانتها الاستثنائية كصوت مهم في تاريخ الغناء العربي.

وكانت أنغام قد مرت مؤخرًا بوعكة صحية أثارت قلق محبيها، قبل أن تطمئن جمهورها برسائل تؤكد تحسن حالتها. لتأتي رسالة سيمون بمثابة دعم معنوي يعكس عمق العلاقة الإنسانية والفنية التي تجمع النجمتين، ويبرز الجانب المشرق من علاقات الوسط الفني التي كثيرًا ما تُضيء بمثل هذه المواقف.

وتعد هذه المبادرة من سيمون انعكاسًا لشخصيتها الودودة التي تحرص دومًا على إظهار التضامن والمساندة، لتؤكد أن الفن ليس مجرد أضواء ومسارح، بل هو أيضًا إنسانية ومواقف صادقة تُسجل في ذاكرة الجمهور قبل أي شيء آخر.

