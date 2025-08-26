"هل انتهى زمن الأبطال؟.. Fantastic Four يحصد نصف مليار دولار رغم التشكيك في مستقبل مارفل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة مفاجئة قلبت التوقعات رأسًا على عقب، تمكّن فيلم Fantastic Four من تخطي حاجز الـ500 مليون دولار عالميًا خلال شهر واحد فقط من طرحه في 25 يوليو الماضي، ليعيد الجدل من جديد حول مستقبل أفلام الأبطال الخارقين وما إذا كان الجمهور لا يزال متعطشًا لها، أم أن مارفل نجحت مؤقتًا في إنقاذ صورتها بعد سنوات من التراجع.

الفيلم يعيد رواية الحكاية الكلاسيكية لأربعة علماء يكتسبون قوى خارقة إثر حادث كوني، لتضعهم الأحداث أمام اختبار مصيري في مواجهة خطر يهدد الأرض، وسط صراعات شخصية وإنسانية تحاول كشف الجانب العاطفي خلف القوة.

برؤية إخراجية جديدة من جيمس غان وميزانية إنتاجية ضخمة وصلت إلى 215 مليون دولار، جاء العمل محمّلًا بأحدث المؤثرات البصرية وأسماء لامعة في هوليوود، أبرزهم بيدرو باسكال، فانيسا كيربي، جوزيف كوين، جون مالكوفيتش، إلى جانب مفاجآت تمثيلية خطفت الأنظار.

ويُعرض الفيلم حاليًا في أكثر من 70 دولة، وسط انقسام واضح بين إشادة النقاد بالأسلوب الإنساني الذي قُدمت به الشخصيات، وبين تساؤلات الجمهور:هل هذا النجاح بداية عصر جديد لمارفل؟ أم مجرد "ومضة أخيرة" في زمن بدأت فيه أسطورة الأبطال الخارقين تتلاشى؟