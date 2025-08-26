نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق شيرين عبد الوهاب يطالب بعدم تداول الشائعات عن عائلته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لوسائل الإعلام يطالبهم فيها بعدم نشر أخبار عن عائلته دون التحري منها، وذلك بعد عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تصريحات شقيق شيرين عبد الوهاب

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب: "بيان هام بـ اسم العائلة، نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف أو من أي وسيلة إعلامية أو شخص".

وتابع شقيق شيرين: "نحتفظ بحقنا بالرد القانوني، ونترفع عن الرد على مثل هذه الترهات والمهاترات التي ما دام أهدرت من أوقات المتابعين والجمهور حتى لم تسلم منها ساحات القضاء لدرجة تجعل الفرخة تشك إن أصلها كتكوت".

واختتم: "وتقنعك إن الشمس تشرق من المغرب وان في حروب كونية تحدث لمحاربة اتنين يكونوا مع بعض، أنا مليش ف الإنجليزي ولا بحب اللي بيستخدموا أوفر، لكن بلغة ولاد الـ mineral water أولاد سلطح باشا".