في هذا الموعد.. أبطال وصناع فيلم "ماما وبابا" يحتفلون بالعرض الخاص

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد أبطال وصناع فيلم «ماما وبابا» لطرحه فى دور العرض السينمائي 27 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقام العرض الخاص للعمل الأربعاء المقبل، داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.



أبطال فيلم ماما وبابا

وفيلم ماما وبابا بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن (توته)، وئام مجدي، محمد المحمدي، حنان يوسف، خديجة أحمد، يزن العيسوي وضيف الشرف المخرج معتز التوني، والفيلم فكرة رحمة فلاح، وتأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي وياسر صلاح.

قصة فيلم ماما وبابا

تدور أحداث فيلم "ماما وبابا" في إطار كوميدي اجتماعي، إذ يواجه زوجان حياة هادئة، قبل أن يتعرضا لحادث غامض يؤدي إلى تبادل أجسادهما. ومن هنا تبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية، إذ يضطر كل منهما لخوض تفاصيل حياة الآخر بما فيها من مواقف طريفة وغير متوقعة.