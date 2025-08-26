تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية.. 11 عرضًا مسرحيًا على مسرح النهار مجانًا للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن نقيب المهن التمثيلية، الاستاذ الدكتور أشرف زكي، عن انطلاق موسم مسرحي جديد على مسرح النهار، يشمل تقديم 11 عرضًا مسرحيًا خلال الفترة من 25 أغسطس حتى 5 سبتمبر، وذلك يوميًا في تمام الثامنة مساءً.

تصريحات أشرف زكي

وأكد زكي في بيان صادر من المكتب الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية، أن جميع العروض ستُقدم مجانًا للجمهور، في إطار حرص النقابة على إتاحة الفن المسرحي الراقي لجميع الفئات، وتشجيع حضور الجماهير لقاعات العرض ودعم الطاقات الإبداعية الشابة.

قائمة العروض المسرحية

وتضم قائمة العروض المشاركة: العشاء الأخير، عندما انقطع التيار الكهربائي عن شارع جامعة الدول العربية، العائلة المحترمة، الأولاد الطيبون يستحقون العطف، الا ترون ان الوقت قد حان لتحكم النساء هذا العالم، العائلة السعيدة، بيت لعبة، يارب بنت، ال ويلر، جرارين السواقي، المطبخ.

وأشار النقيب إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة النقابة لدعم الحركة المسرحية، وتقديم محتوى فني متنوع يجمع بين الكوميديا والدراما والرؤى الفكرية الجديدة، بما يعزز مكانة المسرح كأحد أهم روافد الإبداع في مصر.