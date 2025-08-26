نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كوتي كوتي" للحسن عادل يحقق 3 ملايين مشاهدة ويتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الأغنية المصورة "كليب" "كوتي كوتي" للفنان الحسن عادل إنجازا كبيرا، بحصدها أكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصة يوتيوب والمنصات الرقمية الأخرى، وذلك في غضون أيام قليلة فقط من طرحها، لتحقق انتشارا واسعا وجماهيريا ملحوظا.

ولم يقتصر التفاعل مع الكليب على مشاهدات اليوتيوب فقط، بل امتد ليهيمن على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم كوتي كوتي قوائم التريند في عدة دول، وقام الآلاف من المستخدمين بمشاركته عبر خاصية "الريلز" (Reels) ومنشورات تعبر عن إعجابهم بالأغنية وإيقاعها الجذاب، مما ساهم في زيادة انتشارها بشكلٍ كبير.

ويأتي "كوتي كوتي" في المركز الأول بقائمة تريند يوتيوب لأغاني الصيف في مصر، متغلبا على منافسة قوية من المهرجانات والأغاني الأخرى.

وكان الكليب قد أُطلق مؤخرًا، حيث قام الحسن عادل بغناء وتلحين وتأليف الأغنية، فيما أنتجها بنفسه، وشارك في العمل فريق فني متميز ضم كلًا من يوسف حسين في التوزيع الموسيقي، ماهر صلاح في الميكس والماستر، بينما تولت شركة Viral Wave التوزيع الرقمي.

وضم طاقم العمل أيضًا محمود شاهي (كيبورد)، مصطفى نصر (جيتار)، عماد سالم (إدارة الأعمال)، الحسين عادل (السوشيال ميديا)، مارسيلو (منتج منفذ)، بينما كان الفكرة من ابتكار الحسن عادل نفسه، وإخراج أحمد الجندي.

ويعزز هذا النجاح المسيرة الفنية للحسن عادل ويضيف إلى سلسلة أعماله التي لاقت انتشارا واسعا مؤخرًا، مثل "أعوذ بالله من عنيكم" مع الفنان إسلام شيندي، و"مش سالكين"، و"اليوم العيد"، و"ياحلاوة رمضان".