58 فيلم و30 دولة تتنافس علي جوائز الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن غلق باب التقديم للمشاركة في الدورة الثالثة المقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025

وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان : أن قائمة أفلام المهرجان تضم عدد كبير من أفلام العرض العالمي الأول سواء داخل المسابقات والجوائز الخاصة التي يمنحها المهرجان ومسابقة الفيلم السياحي التي تم إستحداثها هذا العام والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم البيئة والمناخ.



وذكر أنه خلال فعاليات المهرجان ستعلن جوائز المرحلة الأولي لمنصة السيناريو التي أطلقتها نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة بالتعاون مع المهرجان في إحتفالية كبري تخصص لهذا الشأن بحضور عدد من المنتجين الذين سيتولون تنفيذ السيناريوهات الفائزة .

من جانبها كشفت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة وصل عددها إلي 600 فيلم طويل وقصير تمت تصفيتها عن طريق لجنة المشاهدة إلي 58 فيلم من 30 دولة عربية وأجنبية منها روسيا وألمانيا وأوزبكستان و بولندا وكازاخستان وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبحرين والإمارات و السعودية والأردن والمغرب وفلسطين وايطاليا أرمينيا والمكسيك وكمبوديا وفرنسا والعراق والصين ولبنان إلي جانب المشاركة المصرية فى جميع أقسام ومسابقات المهرجان المختلفة .

مشيرة إلي ان المهرجان سيخصص ضمن فعالياته عددا من الورش والماستر كلاس لنجوم وصناع السينما المصرية والعالمية

لافتة إلي أن عروض المهرجان وفعالياته ستمتد إلي قصر ثقافة الغردقة الذي سيستضيف عروض أفلام مسابقات المهرجان إلي جانب بعضا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم والماستر كلاس لكبار النجوم والسينمائيين.