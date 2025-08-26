بعد 40 يوم.. هند صبري تحيي ذكرى رحيل والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هند صبري علي إحياء الذكرى الأربعين لرحيل والدتها، معبرة عن حزنها البالغ لوفاتها وشعورها بالفقد، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

هند صبري تحيي ذكري رحيل والدتها

وشاركت هند صبري صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت: «أربعون يوما على أصعب فراق، اللهم يمّن كتابها ويسّر حسابها وثقّل اللهم يالحسنات ميزانها وثبّت على السراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنات، أسألكم الفاتحة والدعاء لروح والدتي العطرة».

وفاة والدة هند صبري

ورحلت والدة هند صبري، السيدة دلندة كلاعي عن عالمنا في 17 يوليو الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، ما ترك أثرًا بالغًا في نفس الفنانة التي عبّرت أكثر من مرة عن ارتباطها الكبير بوالدتها، ووصفت رحيلها بأنه "الوجع الأكبر في حياتها.

آخر أعمال هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري، مسلسل «البحث عن علا» الذي عرض خلال الفترة الماضية على منصة نتفليكس، وشاركها البطولة محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبدالوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هادي الباجوري.

أحدث اعمال هند صبري

ويذكر ان هند صبري تشارك في مسلسل «عسل أحمر» المأخوذ عن رواية «دم على نهد» وتجسد هند صبري خلال أحداث مسلسل «عسل أحمر»، شخصية صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.