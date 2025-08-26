الارشيف / فن ومشاهير

غدا.. حمادة هلال يطرح أحدث أغانيه «يا حبيبنا»

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يا حبيبنا»، عبر منصة يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

موعد طرح أغنية يا حبيبنا لـ حمادة هلال

ومن المقرر أن تطرح أغنية يا حبيبنا لـ حمادة هلال غدًا الأربعاء في تمام الساعة الـ 6 مساءً. 

حمادة هلال يكشف موعد طرح أغنية يا حبيبنا 

سبق، وشارك حمادة هلال بوستر أحدث أغنياتة يا حبيبنا، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق قائلًا: «ياحبيبنا أغنية جديدة ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة 6 مساء على قناتي الرسمية يوتيوب».

أحدث اعمال حمادة هلال 

ومن جانب اخر، يستكمل حمادة هلال مشواره مع مسلسل "المداح" ويخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل "المداح" الجزء السادس

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل المداح الجزء الخامس، وشارك في بطولته هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، وإخراج أحمد سمير فرج.

وايضا طرح أغنية جديدة لجمهوره بعنوان "مش مرتاح" والتي يعود من خلالها للأعمال الغنائية التي تحمل طابعًا دراميًا حزينًا، تقول كلماتها: "مش مرتاح في كلام جوايا مكتوم.. طب هحكي لمين معقول للدرجادي بقينا بنهون.. دي الناس شياطين.. الأيام ورتني إني لوحدي ولا حد معايا.. بصيت ملقتش غيرك يا نفسي تعبانة معايا".

