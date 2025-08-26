مسلسل لا ترد ولا تستبدل.. أحدث أعمال صدقي صخر

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان صدقي صخر مؤخرا تصوير أحدث أعماله الذي يحمل اسم مسلسل لا ترد ولا تستبدل بجانب الفنانة دينا الشربيني.

أبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل

ويضم مسلسل لا ترد ولا تستبدل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

أحدث أعمال صدقي صخر

ومن ناحية اخري، انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما يعرض حاليا لـ صدقي صخر مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، بسمة داود وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

اخر اعمال صدقي صخر

وكان اخر اعمال صدقي صخر هو مسلسل النص الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، والعمل من بطولة أحمد أمين، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

وشارك صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، كما شارك في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.