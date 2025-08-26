لهذا السبب.. محمد سامي ومي عمر يتصدران التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الثنائي محمد سامي ومي عمر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما شارك محمد سامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام صورة هدية مي عمر له بعيد ميلاده.

سبب تصدر محمد سامي ومي عمر

عبر محمد سامي، عن سعادته بهدية زوجته الفنانة مي عمر في عيد ميلاده الثاني والأربعين، عبارة عن ساعة مطلية أرقامها بماء الذهب، وعقاربها ذهبية بيضاء على شكل عصا، يتعدى سعرها ملايين الجنيهات، وعلق: «شكرًا حبي على هدية عيد ميلادي الجميلة».

أخر أعمال محمد سامي ومي عمر

وكان اخر اعمال محمد سامي ومي عمر، هو مسلسل إش إش الذي ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

ودارت أحداث مسلسل إش إش حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من إش إش، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

اخر اعمال محمد سامي

كما قام ايضا محمد سامي بـ إخراج مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.