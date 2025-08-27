نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان صلاة جنازة الإعلامي الراحل عاطف كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقيم أسرة الإعلامي الراحل عاطف كامل قداس وصلاة الجنازة يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، في تمام الثانية عشرة ظهرًا بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يقام العزاء في قاعة يوسف النجار الملحقة بالكنيسة من السادسة حتى العاشرة مساءً.

وكشف مصدر مقرب أن وفاة كامل جاءت إثر أزمة قلبية مفاجئة، خاصة بعد مروره بضغوط أسرية في الفترة الأخيرة مع زوجته السابقة.

ويُذكر أن عاطف كامل يُعد من أبرز الإعلاميين المصريين؛ حيث بدأ مسيرته صحافيًا قبل أن ترشحه الإعلامية الراحلة سهير الإتربي للانضمام إلى ماسبيرو، ليقدم أول برامجه على شاشة التلفزيون المصري بعنوان "لو بطلنا نحلم". كما شارك في تقديم عدة برامج إخبارية، من أبرزها "صباح الخير يا مصر" إبان تولي الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام، وظل متأثرًا بشكل خاص بكل من الإعلامي مفيد فوزي والإعلامية سهير الإتربي طوال مشواره المهني.