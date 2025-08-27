نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلور سويفت تعلن خطوبتها على ترافيس كيلسي.. وترامب يعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نجمة البوب العالمية تايلور سويفت خطوبتها من لاعب كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، في منشور مشترك عبر "إنستغرام" الثلاثاء.

الصور أظهرت كيلسي راكعًا على ركبته وسط حديقة تزدان بالأزهار وهو يطلب يد سويفت، فيما كشفت صورة أخرى عن خاتم الخطوبة يلمع في إصبعها. وأرفق الثنائي المنشور بتعليق طريف جاء فيه: "معلّمة الإنجليزية ومدرّب الرياضة البدنية سوف يتزوّجان"، في إشارة مرحة إلى شخصيتيهما.

علاقة سويفت بنجم "كنساس سيتي تشيفس" أثارت ضجّة واسعة منذ عام 2023، بعدما ظهرا علنًا معًا في نيويورك عقب أشهر من المواعدة.

وتُعد تايلور سويفت (35 عامًا) من أبرز أيقونات البوب في العالم، إذ تباع ألبوماتها بالملايين، فيما يترقب جمهورها إصدار ألبومها الثاني عشر "ذي لايف أوف إيه شووغيرل" في 3 أكتوبر المقبل.

وعلّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الخبر قائلًا للصحافيين: "أتمنى لهما كل التوفيق. أعتقد أنه رجل رائع وهي شخص مذهل"، رغم أنه كان قد وجّه انتقادات للنجمة في مناسبات سابقة.