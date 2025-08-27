الارشيف / فن ومشاهير

في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية 1/4
  • في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية 2/4
  • في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية 3/4
  • في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب الشاب علي الألفي لإحياء حفله الغنائي في ساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

5442002d96.jpg
775676cbcf.jpg
14ca466735.jpg

تصريحات علي الألفي 

 

وأعرب الألفي في بيان صحفي له عن سعادته بالمشاركة في المهرجان للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن حفلاته خلال الأعوام السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا مميزًا من الجمهور.

 

وكشف الألفي أنه يستعد لتقديم برنامج فني متنوع يجمع بين الأغاني الطربية والشرقية والأعمال المعاصرة، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، بما يضمن سهرة موسيقية مميزة تلبي أذواق الجمهور المختلف.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا