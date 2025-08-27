"المرتجلة خانة".. مسرح تفاعلي يصنعه الجمهور في كل ليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد الساحة الفنية المصرية ميلاد تجربة مسرحية جديدة مع فرقة "المرتجلة خانة"، وهي فرقة مستقلة متخصصة في عروض الارتجال الحي (Improvisation Theatre)،

محمد سراج الدين



أسسها الممثل والمخرج ومدرب التمثيل محمد سراج الدين، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل والإخراج) والحاصل على تمهيدي ماجستير في الإخراج الدرامي.

تقوم فكرة "المرتجلة خانة" على كسر الحاجز التقليدي بين الممثل والجمهور، من خلال عروض كوميدية تفاعلية (Interactive Comedy Show) تعتمد بشكل أساسي على مشاركة الجمهور. فالمشاهد لا يكتفي بالضحك فقط، بل يصبح شريكًا في صناعة المشهد، عبر اقتراح الجمل أو المواقف أو حتى التدخل المباشر أثناء العرض.

تفاصيل العروض

العروض تقوم على مجموعة من الألعاب الارتجالية المليئة بالتفاعل، حيث يشارك الجمهور بأفكاره واقتراحاته، فتتحول إلى مواقف كوميدية على الخشبة في نفس اللحظة. وكل لعبة تُقدَّم تصبح مناسبة لضحك أكبر، وتفتح بابًا لمواقف غير متوقعة تجعل العرض مختلفًا في كل مرة.

يقول مؤسس الفرقة محمد سراج الدين: "هدفنا هو نشر ثقافة المسرح الارتجالي في مصر، وتقديم محتوى فني تفاعلي يجعل الجمهور جزءًا من التجربة، بحيث لا يتكرر أي عرض مرتين."

بهذا الشكل، لا تقدم "المرتجلة خانة" مجرد عرض مسرحي، بل تجربة حية يتشارك فيها الفنانون والجمهور الضحك، والخيال، وصناعة لحظة مسرحية فريدة لا تُنسى.