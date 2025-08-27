نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إنت مين" تضع نوال الزغبي في صدارة التريند.. وبصمة راؤول وزعيم حديث الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت النجمة الذهبية نوال الزغبي أحدث أغانيها بعنوان "إنت مين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، لتشعل الأجواء فور صدورها وتحصد سيلًا من الإشادات من جمهورها في الوطن العربي الأغنية حملت توقيع الشاعر المبدع أحمد حسن راؤول، الذي أثبت مجددًا قدرته على صياغة كلمات جريئة تلامس مشاعر المستمع وتفتح أمامه أبوابًا من التساؤلات والرسائل العاطفية العميقة.

أما اللحن فجاء من إبداع أحمد زعيم، الذي أضاف للأغنية روحًا موسيقية مختلفة بطابع عصري جذاب، حيث منح نوال مساحة واسعة للتعبير بصوتها القوي، لتتوازن الكلمات مع اللحن في لوحة فنية متكاملة.

ويُحسب لزعيم نجاحه في تقديم لحن عالق في الأذهان، يردده الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاق العمل.

العمل الموسيقي اكتمل مع توزيع عمرو عبد الفتاح الذي صاغ بصمة إيقاعية حديثة، لتخرج "إنت مين" كعمل متكامل جمع بين الكلمة، اللحن، والأداء الغنائي بأسلوب يليق بمكانة نوال الزغبي.

ومن اللافت أن الأغنية الجديدة تأتي بعد طرح نوال أغنيتها "الله كبير" من ألبومها الأخير "مشاعر"، والتي اقتربت من نصف مليون مشاهدة في فترة قصيرة، ما يعكس التلاحم الواضح بين نوال وفريق عملها في تقديم سلسلة من الأغاني القادرة على المنافسة.

وبينما يتابع الجمهور بشغف خطواتها المتتالية بعد نجاح أغنية "ماضي وفات"، تؤكد نوال أنها تراهن على فريقها الفني، وعلى رأسه راؤول وزعيم، في رسم مسار جديد يجعلها دائمًا في دائرة الضوء، ويمنح أعمالها طابعًا مختلفًا يثير الجدل والإعجاب في آن واحد.