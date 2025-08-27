لأول مرة في العالم العربي.. “الوطنية للإعلام” تطلق برنامج جديد بـ23 لغة مختلفة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنتاج مجموعة جديدة من برامج التليفزيون المصري بـ23 لغة.

وقد انتهى فريق العمل بقطاعي الإذاعة والتليفزيون، من إنتاج باكورة الأعمال باللغات الأفريقية، تشمل السواحيلية، والأمهرية، والفولاني، بينما يجري التصوير والمونتاج لباقي اللغات حاليًا.

يأتي هذا التوسع الكبير استجابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بعولمة الفكر المصري، وتعزيز الروابط الإعلامية والثقافية مع العالم، ولا سيما القارة الأفريقية.

يقدم الإعلامي شفيع مبندا المذيع بالإذاعات الموجهة بالإذاعة المصرية، أولى حلقات برامج الخدمة الدولية بالتليفزيون المصري، وتتضمن الحلقة عرضًا مميزًا باللغة السواحيلية لمتحف الحضارة بالقاهرة.

تتضمّن الخدمة الدولية لبرامج التليفزيون المصري عِزة مسارات حسب المناطق الجغرافية، وتأتي اللغات الأفريقية ضمن مسار يحمل اسم (مصر- إفريقيا).

وقال "المسلماني" إن اللغات التي يجري إنتاج برامج الخدمة الدولية بها هي: السواحلية، الأمهرية، العفرية، الصومالية، الهاوسا، الفولانية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الألبانية، الألمانية، الروسية، الإسبانية، البرتغالية، العبرية، الروسية، الإندونيسية، التركية، الفارسية، الباشتو، الدرية، الأوردو، الأوزبكية.

وتبث القناة الأولى الأسبوع المقبل، حلقة متحف الحضارة، مع ترجمة على الشاشة من السواحلية إلى العربية، وتعرضها قناة نايل تي في مترجمة من السواحيلية إلى الإنجليزية والفرنسية.