نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفلكلور السيناوي والسكندري في ليالي الثقافة بالعلمين غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة العلمين الجديدة، عروضا فنية متنوعة ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان "ليالينا في العلمين"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وضمن برنامج الوزارة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة مساء غد الخميس، عرضا فنيا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف، يتضمن مجموعة من الرقصات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السيناوي الأصيل، إلى جانب فقرات غنائية تراثية.

كما تشارك فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية برقصات مستوحاة من الفلكلور السكندري، بقيادة الفنان ياسر عثمان.

وتتواصل الفعاليات مساء بعد غد الجمعة، مع عروض الفنون الشعبية تقدمها فرقتا العريش، وأطفال وطلائع الأنفوشي، بقيادة الفنان مصطفى عبده، وذلك على المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

ويأتي مهرجان "ليالينا في العلمين" ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الفنية والثقافية بالمناطق السياحية الجديدة.

وتستمر العروض الفنية للهيئة حتى 29 أغسطس الحالي، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وبالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي.

وتقام الفعاليات مساء كل خميس وجمعة مجانا، بالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.