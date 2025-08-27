نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوة للحفاظ على البيئة في عرض "قصر الأحلام" بالمهرجان الختامي لمسرح الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "قصر الأحلام"، في سابع أيام المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

العرض شريحة قصر ثقافة مطروح، تأليف عاطف عبد الرحمن، وإخراج عزة الشرقاوي، وشهده لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. حسام محسب، د. محمد حسانين، د. أسامة محمد علي، ونجلاء علام.

وتدور أحداثه حول الحكواتي الذي يروي للطفلة سارة حكاية ملك البحار السبع الذي يأمر بإعدام العمال بعد رفضهم بناء قصر له من الشعب المرجانية ليقدمه كهدية لابنته.

وأوضحت المخرجة عزة الشرقاوي أن العرض يشارك به عدد من الأطفال ذوي الهمم، ويهدف إلى غرس قيم التفكير المتأني قبل اتخاذ أية قرار، وتحديد عواقبه، إلى جانب التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والكائنات البحرية، وتحقيق قيمة الحق والخير والجمال.

وقال أحمد بدر: أجسد شخصية الملك المسيطر الذي يحكم على العمال بالإع