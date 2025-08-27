جيدا منصور تشارك في مسلسلي لا ترد ولا تستبدل وأندر إيدج

القاهرة - محمد ابراهيم -

تنضم الممثلة جيدا منصور إلى أبطال مسلسلي لا ترد ولا تستبدل وأندر إيدج خارج الموسم الرمضاني، وهذا بعد أن لفتت إليها الأنظار في مسلسل أثينا الذي نافس بقوة في دراما رمضان (2025).

وتشارك جيدا في بطولة مسلسل الدراما الاجتماعية لا ترد ولا تستبدل مع النجمين دينا الشربيني وأحمد السعدني، ويشاركهم البطولة أيضًا صدقي صخر، فدوى عابد والنجم الصاعد حسن مالك.، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف.

وفي مسلسل أندر إيدج تشارك جيدا منصور في بطولته مع مجموعة من الممثلات الصاعدات، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري وجودي مسعود، حيث تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المراهقات وما يواجهونه من مشاكل في هذه المرحلة الحرجة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى اسماعيل.

و يأتي هذا بعد ما حققته جيدا منصور من نجاح في الموسم الرمضاني الأخير (2025) من خلال شخصية ياسمين، ضمن أحداث مسلسل أثينا، بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، ونبيل عيسى وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

و سبقه مشاركتها في بطولة مسلسل تيتا زوزو، بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس ومحمود البزاوي، إسلام إبراهيم، وحمزة العيلي إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز.

جيدا منصور ممثلة مصرية صاعدة، لفتت إليها الأنظار من خلال تجسيدها دور البطولة أمام النجم الصاعد يوسف عمر في فيلم مين يصدق الذي انطلق في دور العرض السينمائية في نوفمبر 2024 بعد أن نافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج زينة أشرف عبد الباقي.