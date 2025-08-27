ريم مصطفى تنضم لـ فيلم "حين يكتب الحب" مع معتصم النهار

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة ريم مصطفى لـ ابطال فيلم "حين يكتب الحب" بجانب الفنان معتصم النهار، ومن المقرر تصوير الفيلم قريبا.

قصة فيلم "حين يكتب الحب"

تدور أحداث فيلم "حين يكتب الحب" في إطار رومانسي، ويتناول قصصًا مختلفة حول العلاقات العاطفية وما تحمله من مشاعر إنسانية وما يواجهها من تحديات وصراعات داخلية، والعمل من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني، وإنتاج نايف عبد الله.

ابطال فيلم "حين يكتب الحب"

يضم فيلم "حين يكتب الحب" بطولة كلا من: ريم مصطفى، معتصم النهار، وأحمد الفيشاوي، وجميلة عوض، وشيري عادل، وسوسن بدر، ونانسي صلاح، ومحسن بن منصور، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، وشريف حافظ.

اخر اعمال ريم مصطفى

وكان اخر اعمال ريم مصطفى هو مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وايضا شاركت في فيلم "أهل الكهف" الذي تم عرضه في عيد الأضحى من العام الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.