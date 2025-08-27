بهذه الطريقة.. هالة صدقي تروج للسياحة في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع انستجرام، بالترويج للسياحة في مصر من خلال مشاركتها لفيديو بالساحل الشمالي خلال قضائها للإجازة الصيفية.

هالة صدقي تروج للسياحة في مصر

وعلقت هالة صدقي علي الفيديو: "اجمل شواطئ العالم في مصر الساحل الشمالي بقي في أوتيلات اكتر في خدمات اكتر واللي بيحب يسهر في اماكن لطيفه جدا والحفلات كتيره، لكن اللي بيهمني أنا البحر نفسه في العالم كله"

واضافت هالة: "بجد مفيش بحر بالنقاء ده ولا الألوان ولا دفئ المياة واغلب الشواطئ في اوروبا كلها زلط وفي امريكا البحر ثلج، اللي عايز يصيف يجي مصر المصيف لغاية اكتوبر، واكيد الاسعار هتكون أقل، تعالوا مصر".

أحدث اعمال هالة صدقي

ومن ناحية اخري، تظهر هالة صدقي ضيف شرف في فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة إلى تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين Adel وBelal اللذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3، ورصد له ميزانية 40 مليون دولار.

اخر اعمال هالة صدقي

وكان اخر اعمال هالة صدقي هو مسلسل إش إش، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.