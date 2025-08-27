نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد السعدني يهنئ ابنه بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد السعدني، على تهنئة ابنه ياسين السعدني بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه بموقع انستجرام، معبرًا عن حبه الكبير له.

أحمد السعدني يهنئ ابنه بعيد ميلاده

ونشر أحمد السعدني صور تجمعه خلال مشاهدة إحدي ماتشات الكورة، وعلق عليها قائلًا: “عيد ميلاد سعيد يا صديقي”.

أحدث اعمال أحمد السعدني

ومن ناحية اخري، بدا أحمد السعدني تصوير مسلسل لا ترد ولا تستبدل، هو بطولة جماعية وإخراج نسائي للمخرجة مريم أبو عوف ويضم العمل نخبة من النجوم البارزين إلى جانب دينا الشربيني وأحمد السعدني، منهم صدقي صخر، فدوى عابد، حسن مالك وجاري اختيار باقي فريق العمل.

كما ينتظر عرض فيلمه الجديد ولنا في الخيال حب الذي يجمعه بـ مايان السيد، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه، وتضم قائمة أبطاله: أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميده، عفاف مصطفى، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سارة رزيق.

اخر اعمال أحمد السعدني

بينما كان آخر أعمال أحمد السعدني في رمضان الماضي، كان مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، الطفل علي البيلي، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.