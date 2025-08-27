نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حب لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح محمد رمضان أحدث أغانيه التي تحمل بعنوان “قلبي سميتو لبنان”، عبر جميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل اغنية “قلبي سميتو لبنان”

الأغنية تحمل طابعًا فلكلوريًا وتعاون فيها رمضان مع الكاتب والموزع رودي سليمان، من ألحان فلكلور، وسجلها موسيقيًا طوني سابا، وجاءت الأغنية بعد أيام مع حفله الذي أقيم يوم السبت الماضي في لبنان.

محمد رمضان يروج لـ اغنيه “قلبي سميتو لبنان”

سبق، روَّج محمد رمضان لأغنية قلبي سميتو لبنان، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها: "أغنية قلبي سميتو لبنان نزلت على المنصات، واليوم رح يبين حبنا للبنان لوين وصل.. ثقة في الله نجاح يفوق كل نجاح".

أحدث اعمال محمد رمضان

كما يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم “أسد”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، يشهد أول تعاون بينه وبين المخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته كل من “ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، محمود السراج”.

قصة فيلم أسد

وتدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد أصحاب البشرة السمراء لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، ويُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية مهمة في التاريخ الإسلامي.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي اغنيه "مفيش طبطبة" على موقع يوتيوب وهى من كلمات حازم اكس وألحان حازم اكس وساسو وتوزيع إسلام ساسو، وايضا طرح اغنيه بعنوان "الواد طالع لأبوه" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبيكس وميكس وماستر يسرى العربى.