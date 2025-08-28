نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تكشف عن موعد طرح أحدث أعمالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة كارمن سليمان، عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «عُمر تاني»، وذلك استعدادا لانطلاقتها في الفترة المقبلة.

موعد طرح اغنيه «عُمر تاني»

واغنيه «عُمر تاني» لـ كارمن سليمان من المقرر طرحها بكرة الساعة 5 عصرا، وهي ضمن اغاني ألبوم أصح غلطة، الذي تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

كارمن سليمان تروج لـ اغنيه «عُمر تاني»

سبق، شاركت كارمن سليمان، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» البوستر الرسمي لأغنية «عُمر تاني»، وكتبت: «عُمر تاني، إستنوها بكرة الساعة 5 بتوقيت مصر على كل المنصات الموسيقية».

تفاصيل ألبوم أصح غلطة لـ كارمن سليمان

ويضم ألبوم اصح غلطة لـ كارمن سليمان، 10 أغاني أبرزهم: «فيك حيل تكدب، والدنيا رايقة، وصعبتها على اللي بعدي، ويا زعلانين، وعمر تاني، وطبطب عليا، وإنت وبس، وأناني إنت»

صناع ألبوم أصح غلطة

وتتعاون كارمن سليمان من الشعراء والملحنين والموزعين، هم توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيي يوسف وأسامة الهندي، كما تتعاون مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد «إم جي ريكوردز».

آخر أعمال كارمن سليمان

وكان اخر اعمال الفنانة كارمن سليمان، هي أغنية بعنوان «طبطب عليا»، التي طرحتها مؤخر عبر موقع الفديوهات يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والفيديوكليب من إخراج ريم عيد.