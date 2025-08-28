نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي عن موسم الرياض: "الفنان المصري أكثر فنان تم تكريمه بالسعودية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الناقد الفني طارق الشناوي على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن موسم الرياض القادم دون فنانين مصريين.

وأوضح طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلًا: "ليس دون المصريين.. نحن من أضفنا كلمة دون، وتصريحات المستشار تركي آل الشيخ تشير إلى اعطاء الفرص إلى الفنانين السعوديين والخليجيين، ويجب أن ننقل الصورة كما يريدها الطرف الآخر، فهو يدشن مهرجان الرياض من أجل فنانين بلده".

وأشار طارق الشناوي، إلى أن السينما المصرية في بدايتها كان يتم الاستعانة بمصورين ومخرجين من الخارج، ثم بعد ذلك أصبحت صناعة السينما في مصر تعتمد على المخرجين والمصورين ومهندسين الصوت المصريين بعد أن اكتسبوا الخبرات من الأجانب.

ووجه طارق الشناوي الشكر للقائمين على موسم الرياض؛ نظرًا لتكريمهم للفنانين المصريين، قائلًا: 'يجب أن نشكر بكل حب موسم الرياض والفعاليات التي تم إقامتها في السعودية؛ لأن الفنان المصري أكثر فنان تم تكريمه في المملكة العربية السعودية، وليس فقط ضمن مهرجان جوي أورد، وعلى سبيل المثال الفنانة أنغام أحييت أكثر من حفل وتم تكريمها، بالإضافة إلى محمد منير، ومعمرو دياب، وهاني شنودة، وصلاح الشرنوبي، وعمر خيرت، وليالي رياض السنباطي، ومحمد الموجي وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، والفنانة نجاة.

وأضاف طارق الشناوي قائلًا: كما تم تكريم النجم عادل إمام عندما حصل على لقب زعيم الفن العربي، وهو لقب غير قابل للتكرار، وهذا يدل على تقدير الفن المصري بشكل كبير.