نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ماما وبابا" يتصدر التريند بعد عرضه الأول في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف فيلم ماما وبابا الأضواء منذ الساعات الأولى لطرحه بدور العرض، حيث تصدّر قائمة التريند على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد العرض الخاص الذي أُقيم بحضور صناعه وأبطاله.

شهد العرض حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين والصحفيين، الذين حرصوا على مشاركة أبطال الفيلم الاحتفال بالعرض الأول، والتقاط الصور التذكارية في أجواء مبهجة.

الفيلم يجمع بين الطابع الكوميدي والتشويقي، إذ تدور أحداثه حول مواقف حياتية ومفارقات يومية يمر بها زوجان، في قالب ساخر يلامس الواقع الاجتماعي بخفة ظل.

ومع الأصداء الإيجابية منذ أول ليلة عرض، يبدو أن ماما وبابا في طريقه ليكون واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية في موسم السينما الحالي.

