30 أغسطس.. حماقي ونانسي يحيان حفل «ليالي مراسي»

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن حفلات موسم الصيف، يستعد النجمان محمد حماقي، ونانسي عجرم، لإحياء حفل جماهيري ضخم يوم السبت الموافق 30 أغسطس، ضمن حفلات مهرجان مراسي «ليالي مراسي».



ومن المقرر أن يقدم كل من محمد حماقي ونانسي عجرم، عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة، والتي سيتفاعل معها جمهور مهرجان مراسي «ليالي مراسي».



مهرجان مراسي

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، أستضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة بمواصفات عالمية تميزت مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم تامر حسني، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، الشامي، وليد توفيق، آمال ماهر، وغيرهم.