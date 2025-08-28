إسلام ساسو.. ناس مني ومن دمي كانت دويتو بين الليثي والبحراوي والخلافات منعت نزوله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الموزع إسلام ساسو عن مفاجأة بخصوص الأغنية الشهيرة ناس مني ومن دمي للمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقال ساسو خلال لقاءه في برنامج كوبليه مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر منصة لقطات أن أغنية "ناس مني" قد تم تسجيلها على طريقة الدويتو بين محمود الليثي ورضا البحراوي لأحد أفلام المنتج أحمد السبكي وشاركه في توزيعها عازف الأورج محمد عبد السلام.

وأكد إسلام ساسو أن الأغنية كان البحراوي يغنيها دائما في حفلاته واشتهر بها قبل أن تتحول لفكرة دويتو مع الليثي وقال "كنا متحمسين جدا لما عملناها وكان فيها ٦ أو ٧ ألحان وتوزيعات مختلفة وكانت هتكسر الدنيا بس الخلافات أو مش عارف ايه اللي حصل وقف نزولها وكان نفسي الناس تسمعها ورجع البحراوي يغنيها تاني في اللايف لوحده زي قبل كده".

وتحدث إسلام ساسو خلال لقاءه في كوبليه عن بداية مشواره مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدا أن أول تعاون بينهما كان منذ أكثر من 12 عاما من خلال أغنية "صاحب جبان"، قبل أن يحققا نجاحا مدويا مع أغنية "بنت الجيران" التي تصدرت منصات الاستماع واعتبرها ساسو نقطة انطلاقه الحقيقية.