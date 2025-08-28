نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح أغنية "مرتاح كده".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال، منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مرتاح كده"، وجاء ذلك بعد نجاح ألبومه الأخير "محسبتهاش".

صناع أغنية "مرتاح كده"

الأغنية من كلمات عمرو عبده، ألحان عمرو الشاذلي، ميكس وماستر محمد ياسر، جيتارات مصطفى نصر، وتريات حسن سعيد.

كلمات أغنية "مرتاح كده" لرامي جمال

ميهمنيش إزاي تعيش تنساني ولا متنسانيش عن نفسي أنا نسيتك بقى ومرتاح كده.. مش سيبتني ومشيت زمان دلوقتي مبقاش ليك مكان.. ليه عايزني أو قفلك حياتي أنا كل ده.. ده ماهزنيش البعد ولا فارق معايا ومسبتليش ولا حاجة أنا تفكرني بيك.. خلص كلامك روح وأبعد كفاية احنا اللي بينا انت اللي ضيعته بإيديك.. إيه فاكرني هامسك يعني فيك وهوقف الأيام عليك واتعب واضيع من يوم فراقنا وبعدنا إيه.. فاكرني بعدك مش هعيش وهموت ده لو مرجعتليش انت الخسران في الغياب لا مش أنا.. ده مهزنيش البعد ولا فارق معايا ومسبتليش ولا حاجة أنا تفكرني بيك خلص كلامك روح وأبعد كفاية احنا اللي بينا انت اللي ضيعته بإيديك.