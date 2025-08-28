بالأسماء.. قائمة أبطال فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان كريم محمود عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد فيلم طلقني، والذي يجمعه للمرة الثانية مع الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعدما شاركا سويا في فيلم الهنا اللي أنا فيه، الذي عُرض في السينمات في ديسمبر 2024.

قائمة أبطال طلقني

ويضم فيلم طلقني بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، عابد عناني، وياسمين رحمي، باسم سمرة، حاتم صلاح، محمد محمود، دنيا سامي، محمود حافظ، هناء الشوربجي، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة نيوسينشرى للمنتج زيد الكردى.

قصة فيلم طلقني

تدور أحداث فيلم "طلقني" في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعيشان حالة من التوتر في العلاقة، ويواجهان العديد من المفارقات الكوميدية بسبب تدخل الأهل والضغوط النفسية والاقتصادية. ومع تصاعد الأحداث، يبدأ كل طرف في استكشاف مشاعره الحقيقية، في رحلة تقودهم إلى حافة الانفصال.

آخر أعمال دينا الشربيني

من ناحية أخرى، يُعرض لـ دينا الشربيني حاليًا في السينمات، فيلم درويش، بمشاركة عمرو يوسف، ومجموعة من النجوم أبرزهم تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول شخصية درويش، وهو محتال يدخل سلسلة مغامرات مليئة بالمخاطر.

اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبدالعزيز هو مسلسل مملكة الحرير، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الفانتازية ذات الطابع العائلي، مكون من 10 حلقات، ويتناول صراع الأشقاء، ويظهر من خلاله كريم بشخصية مختلفة يجمع بها بين الأكشن والكوميديا معًا، حيث يدخل فى العديد من الأزمات مع أشقائه خلال أحداث المسلسل، فيما تظهر أسماء أبو اليزيد بشخصية أميرة من زمن قديم.