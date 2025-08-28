"عمر تاني".. كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها التي تحمل اسم "عمر تاني" ضمن ألبوم "أصح غلطة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية "عمر تاني"

و أغنية "عمر تاني" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

كلمات أغنية "عمر تاني"

اتفاجئت لما جه عليا نادى

‎واتسرقت قلبي دق مش بعادة

‎واللي كان جامد زمان أهو داب في يوم

‎من يومها قلبي داق وجرب السعادة

‎ده عمر تاني

‎وكل يوم يزيد جماله

‎والأغاني

‎بقولها ليه وبهديهاله

‎واللي زيه فين وفين لما تلاقيه

‎وادي السنين وريتني مين

‎السر فيه

تفاصيل ألبوم "أصح غلطة"

يذكر أن كارمن سليمان طرحت خلال الفترة الماضية 7 أغنيات من ألبوم "أصح غلطة" هي "حب إيه يا حسرة"، "الدنيا رايقة"، "طبطب عليا"، و"صعبتها على اللي بعدي"، و"إنت وبس" و"يا زعلانين" و"أناني إنت".

آخر أعمال كارمن سليمان

وكان آخر أعمال الفنانة كارمن سليمان، هي أغنية بعنوان «طبطب عليا»، التي طرحتها مؤخر عبر موقع الفديوهات يوتيوب وكافة المنصات الموسيقية، والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والفيديوكليب من إخراج ريم عيد.